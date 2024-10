William torna a parlare di Harry, il ricordo con la madre Diana in nuovo documentario

(Adnkronos) –

Il principe William ha menzionato pubblicamente il principe Harry per la prima volta da anni, rievocando un ricordo d’infanzia nel suo prossimo documentario della Itv, che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre. Il principe di Galles racconta di quando la principessa Diana portò lui e suo fratello a visitare un rifugio per senzatetto più di 30 anni fa. “Mia madre portò Harry e me al The Passage. All’epoca dovevo avere circa 11 anni o forse 10. Non ero mai stato in precedenza in un posto simile ed ero un po’ ansioso per cosa aspettarmi. Ma la mamma, come sempre, ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti”.

Si ritiene che l'ultima volta che William abbia parlato pubblicamente di suo fratello sia stata sei anni fa, quando la coppia è stata intervistata al Royal Foundation Forum nel 2018. Nel documentario, William affronta il problema dei senzatetto ispirandosi a Lady Diana, visitando lo stesso ente di beneficenza in cui sua madre portò per la prima volta lui e Harry da bambini. Il principe di Galles ricorda di "aver pensato che fosse molto triste non avere una casa, ma era incredibile quanto fosse felice quell'ambiente. Ricordo di aver avuto delle belle conversazioni, di aver giocato a scacchi e chiacchierato. Fu allora che mi resi conto che ci sono altre persone là fuori che non hanno la tua stessa vita".