Treni, circolazione sospesa su linea Bologna-Venezia

(Adnkronos) – E' ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna – Venezia, tra Castelmaggiore e S.Pietro in Casale. Alla base dello stop – spiega FS – l'investimento di una persona. Le cause sono in corso di accertamento. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali – sottolinea il gruppo – possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)