Tel Aviv, tir contro fermata bus: “Persone schiacciate”. Almeno 40 feriti, polizia: “E’ attentato”

(Adnkronos) – Un camion è finito contro le persone in attesa a una fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv. La zona – Glilot, vicino Herzliya – è sede del quartier generale del Mossad e di diverse unità dell'intelligence dell'Idf, tra cui l'Unità 8200, riporta il Times of Israel. Il bilancio dell'attacco è di almeno 40 feriti, 4 dei quali in gravi condizioni. Lo scrive Ynet. La polizia israeliana considera un attentato terroristico quanto avvenuto a nord di Tel Aviv. Secondo il Jerusalem Post l'attentatore sarebbe stato arrestato. La polizia ha annunciato che imponenti forze sono state dispiegate nell'area. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)