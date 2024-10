Schlein “Tassare i super ricchi non è tabù”

ROMA (ITALPRESS) – “Revisione degli estimi catastali? Stanno già litigando anche su questo, aspetteremo di vedere nella manovra le proposte concrete, noi abbiamo alcune priorità a partire dalla sanità, la situazione oggi è drammatica”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a “L’Aria che tira” su La7. “Sul superbonus hanno fatto disastri e ritardi” ha aggiunto “noi siamo contrari ad aumentare ancora le tasse sul ceto medio, non si va mai a toccare chi ha visto aumentare i propri profitti e le proprie rendite, loro non vogliono toccare alcuni privilegi, fanno un fisco corporativo. Il sistema italiano è iniquo, tassare i super ricchi oggi non è un tabù”.

