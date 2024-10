SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore all’ambiente Carmelo Zimarmani hanno reso noto che, per la giornata di venerdì 1° Novembre, è sospeso il servizio di Raccolta Porta a Porta.

E’ stato comunque precisato che, per chi ha necessità di conferire i rifiuti, il Centro Comunale di Raccolta in via San Leonardo resterà aperto e operativo al fine di soddisfare le esigenze di quanti intendono conferire lo stesso i loro rifiuti.