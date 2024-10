Roma, scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo: muore 17enne

(Adnkronos) – Un 17enne è morto in un incidente stradale avvenuto sabato sera, intorno alle 22.30, a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea sul litorale di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Lo scontro tra un'auto, una Ford guidata da un 45enne di Palestrina, e il motorino con in sella il 17enne, è avvenuto in via dei Lecci all'incrocio con via delle Pinete. Nell'impatto il minorenne è morto. I veicoli sono stati sequestrati. I militari hanno svolto i rilievi e la salma del giovane è stata sottoposta a sequestro per successivi accertamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)