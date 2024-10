Palermo, donazione Unicredit all’Agsas per progetto “Mens Sana in Corpore Sano”

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha concesso un contributo economico all’AGSAS (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) Onlus per la realizzazione del progetto “Mens Sana in Corpore Sano”.

In dettaglio l’AGSAS ha realizzato a Palermo, nella sede della Cooperativa Sociale Autismi di via Perrotta 21, un campo sportivo polivalente finalizzato all’attività motoria delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, pensato per apportare agli utenti benefici in termini di sviluppo motorio e forma fisica. Attraverso l’attività sportiva le persone affette da autismo potranno acquisire una postura corretta, movimenti maggiormente coordinati e acquisiranno ulteriori abilità.

L’Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali nasce a Palermo il 22 febbraio 1990 per volontà di un gruppo di genitori di bambini con Autismo, oggi ha la sua sede legale ed operativa in via Don Orione 18 A. Nei suoi 34 anni di attività ha diversificato i percorsi privilegiando gli interventi educativi e abilitativi rivolti alle persone con Autismo, al sostegno delle famiglie, alla formazione degli operatori, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica avviando iniziative di promozione sociale e relative alla ricerca scientifica sulle cause dell’Autismo.

Oggi l’Associazione gestisce tra i suoi servizi un Centro Diurno per 20 persone con Autismo tra i 6 e i 16 anni di ambo i sessi in convenzione con l’ ASP di Palermo. L’Associazione dal 2018 collabora con la Cooperativa Sociale Autismi, con la quale condivide la mission di migliorare la qualità di vita delle persone con Autismo e l’integrazione sociale.

La Cooperativa Sociale Autismi ha ottenuto nel 2015 in comodato d’uso il bene confiscato sito a Palermo in via G. Perrotta 21. Si tratta di una struttura di due piani di circa 400mq complessivi di superficie coperta e di 2000mq di superficie scoperta. In partnership con l’AGSAS è diventato un polo di eccellenza e un punto di riferimento per l’Autismo nella Città Metropolitana di Palermo. Ha attivato diversi laboratori (musicale, artistico, di giardinaggio) e, grazie alla donazione di UniCredit, il campo sportivo polivalente.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2,4 milioni di euro a 206 progetti di onlus che operano nell’isola”. Il campo sportivo polivalente sarà inaugurato giovedì 10 ottobre alle ore 11.

