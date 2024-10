MotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario e dove vedere la gara in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Dopo la gara Sprint dominata e vinta da Enea Bastianini, con Martin secondo e Bagnaia terzo, oggi, domenica 27 ottobre, si corre il Gp di Thailandia, sul circuito di Buriram. Appuntamento cruciale per il mondiale piloti: Martin guida la classifica con 22 punti di vantaggio su Bagnaia, campione del mondo in carica, chiamato ad accorciare per sperare nel terzo titolo consecutivo. L'appuntamento con il Gp di Thailandia è fissato alle 9 ora italiana di oggi, domenica 27 ottobre. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)