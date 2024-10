Grande Fratello, Clarissa Burt eliminata

(Adnkronos) – Clarissa Burt è il primo concorrente eliminato dal Grande Fratello 2024-2025. Nella puntata di giovedì 3 ottobre, finita dopo la mezzanotte, il televoto finale ha salvato Amanda Lecciso e ha decretato l'uscita di Clarissa Burt. "Sto bene così, è stato un gran viaggio. Tutti mi hanno dato qualcosa, spero di aver lasciato qualcosa. Sto benissimo", ha detto l'attrice dopo il verdetto. Il primo round del televoto aveva salvato gli altri 2 concorrenti in nomination, Iago e Mariavittoria. Nella puntata, Clarissa Burt ha ricordato la sua storia d'amore con Massimo Troisi. "Ci sono storie e poi ci sono amori", ha detto l'attrice. "Ci siamo conosciuti in una cena, era novembre. Faceva freddo. Il giorno dopo lui, per corteggiarmi, mi ha mandato la legna per il camino", ha detto commossa. "Ho ancora il suo anello di fidanzamento", ha confessato. Troisi, negli ultimi giorni di vita, ha cercato di contattare l'ex compagna, che però negli Usa non ha ricevuto i messaggi. "Il fatto che io non ci sia stata per lui mi fa molto male, mi dispiace. Sono arrivata a Roma il giorno in cui è volato in cielo. So cosa voleva dirmi, ma non c'ero. E ora lui non c'è", ha detto ancora. "Massimo era divertente, era molto riservato. Mi diceva che avere successo non significava andare sui rotocalchi. Io ho dovuto imparare l'italiano e il napoletano con lui, mi ricordo che dava del voi a suo papà… Lo amo ancora". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)