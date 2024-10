Giornata mondiale della Salute mentale, Asp Palermo il 10 ottobre a piazza Politeama

PALERMO (ITALPRESS) – Piazza Politeama ospiterà domani, giovedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale il “villaggio della salute” dell’Asp di Palermo. Gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale, dalle 10 alle 18, incontreranno cittadini, utenti e familiari per presentare e far conoscere i servizi offerti dal Dipartimento Salute Mentale.

Nella strada chiusa al traffico che collega via Libertà con via Ruggero VII sarà allestito uno spazio dedicato al dibattito ed all’informazione, un info point, un punto di ascolto e orientamento e laboratori di inclusione sociale. Interverrà alle 10, tra gli altri, il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni. L’obiettivo dell’iniziativa è di sensibilizzare i cittadini sulla centralità della Salute Mentale e del benessere in tutte le fasi della vita.

Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento della Consulta degli utenti del Dipartimento della Salute Mentale, degli Enti del Terzo Settore, oltre che con gli esperti del Comune di Palermo con i quali si parlerà di “Percorsi condivisi”.

Alle ore 12 è previsto un collegamento in streaming con tutte le altre piazze italiane che aderiscono alla Giornata a cura del Collegio nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale.

