Europa League, Twente-Lazio 0-2: a segno Pedro e Isaksen

(Adnkronos) –

Alla Lazio bastano i gol di Pedro nel primo tempo e di Isaksen nei minuti finali della ripresa, per aggiudicarsi i tre punti in Olanda nella sfida con il Twente, nella terza giornata di Europa League. La squadra di Baroni, con gli olandesi ridotti in dieci uomini per l'espulsione del portiere Lars Unnerstall per fallo da ultimo uomo dopo 11', ha controllato la sfida portando a casa il massimo del risultato grazie alla rete dello spagnolo al 35' e di Isaksen al 87'. La Lazio rimane quindi a punteggio pieno con 9 punti, dopo aver rifilato 3 gol alla Dinamo Kiev e 4 al Nizza, e due al Twente che resta a 2 punti grazie ai pareggi, entrambi per 1-1, maturati contro Manchester United e Fenerbahce. Turnover importante effettuato da mister Baroni per affrontare questa sfida. In avvio spazio a Mandas tra i pali al posto di Provedel. Gigot prende posto in difesa al posto di Gila e a centrocampo rifiatano Rovella e Guendouzi per lasciare posto a Dele-Bashiru e a Vecino. In attacco Pedro sostituisce Taty Castellanos. La gara inizia in discesa per la Lazio quando all'11' viene espulso il portiere del Twente. Su un pallone in profondità per Dia, Lars Unnerstall esce e tentando di anticiparlo commette fallo da ultimo uomo, con il conseguente cartellino rosso. Al 23' primo tiro nello specchio della porta per i biancocelesti con Dia che riesce ad anticipare il difensore e girare al volo con l'interno destro verso la porta avversaria, ma la conclusione esce centrale. La Lazio continua a spingere e al 26' Vecino serve Marusic che da destra si accentra e fa partire un cross verso il secondo palo. Nessuno riesce a deviare e la palla si ferma solamente sul legno con Tyton rimasto completamente immobile. Al 35' arriva il vantaggio biancoceleste: inserimento di Vecino che viene servito in area di rigore, pallone arretrato per l'accorrente Pedro che segna un gol facile per l'1-0, rete assegnata dopo il controllo Var per una presunta posizione di fuorigioco. Nel finale di tempo ancora Lazio pericolosa con Gigot al 41' e al 44' con Pellegrini. Ad inizio ripresa ancora Lazio in avanti: al 49' cross bellissimo di Vecino sul secondo palo dove arriva Pellegrini che da un passo calcia al volo non colpendo pulitissimo e mandando la palla a scheggiare la traversa. Al 55' ancora Pellegrini protagonista. Il terzino controllo con sombrero al centrale avversario e calcia di destro al volo mandando di poco sopra la traversa. La squadra di Baroni controlla la gara cercando lo spazio per affondare senza successo. Al 74' potrebbe arrivare l'occasione giusta con l'arbitro che assegna un penalty per fallo in area su Castellanos ma dopo l'on-field rewiew il direttore di gara toglie il calcio di rigore assegnato in precedenza ai biancocelesti. All'80' altra occasione sprecata dalla Lazio con Castellanos che recupera palla e allarga per Tchaouna che da ottima posizione calcia al lato. I biancocelesti chiudono la gara all'87': Pedro serve per l'inserimento Dele-Bashiru che corre verso l'area dove serve un pallone solo da spingere in porta ad Isaksen che sigla il 2-0 finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)