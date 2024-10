Energia eolica offshore, a Palermo siglati due memorandum fra Italia e Norvegia

(Adnkronos) – Raggiungere una più stretta cooperazione nell’ambito della produzione di energia sostenibile e rinnovabile e, in particolar modo, dell’energia eolica offshore. E’ l’obiettivo dei due memorandum firmati italo-norvegesi firmati oggi, a Palermo, nell’ambito della conferenza ‘Offshore Wind Revolution’ promossa dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in collaborazione con Magellan Circle e con la partnersgip di WindEurope, Anev e Aero, e con il patrocinio dell’ambasciata di Danimarca in Italia. I due protocolli di intesa sono stati firmati il primo tra Innovation Norway, l’organizzazione ufficiale del governo norvegese per lo sviluppo di relazioni internazionali e cooperazioni industriali rappresentata dall’acting director Mauro Migliavacca, e Aero, l’associazione delle energie rinnovabili offshore presieduta da Fulvio Mamone Capria; l’altro tra Innovation Norway e Anev, l’associazione nazionale Energia del vento con il presidente Simone Togni. “Lo scopo di entrambi i protocolli d’intesa – si legge in una nota – è quello di raggiungere una più stretta cooperazione su argomenti reciprocamente rilevanti nell’ambito della produzione di energia sostenibile e rinnovabile, principalmente legati alle tecnologie di produzione di energia eolica offshore, stimolando la cooperazione bilaterale tra le industrie, gli istituti di ricerca e le organizzazioni italiane e norvegesi, condividendo informazioni ed esperienze considerate di reciproco interesse”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)