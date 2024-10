Emilia-Romagna: ricerca Adnkronos, per Di Gregorio: “Male sicurezza, bene occupazione”

(Adnkronos) – Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Emilia-Romagna, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha contattato Luigi Di Gregorio, docente all’Università della Tuscia e alla Luiss. “La ricerca evidenzia che la politica resta un tema dominante nelle conversazioni sui social – spiega l’accademico – sia perché trainata dalle campagne elettorali, sia perché costituisce un argomento divisivo per sua natura, e quindi fortemente ‘engaging’ e mobilitante. È interessante, tuttavia, rilevare quanto poco si parli di autonomia, che sembra dunque essere più un tema di rilevanza nazionale. Il che è paradossale dato che incide proprio sulle regioni. La sicurezza invece resta un argomento sempre in agenda e con un sentiment molto negativo, un po’ per via degli episodi di cronaca (in Emilia-Romagna sicuramente anche a causa dell’alluvione), un po’ perché viviamo ormai un clima di incertezza globale che incide pesantemente sul percepito dell’opinione pubblica e che si autoalimenta nelle conversazioni sui social”. Ci sono altri elementi interessanti nella ricerca secondi Di Gregorio: “I dati sulle conversazioni online dell’Emilia Romagna rivelano tutto sommato una scarsa attenzione al tema della disoccupazione – il che è un buon segno e conferma i buoni trend occupazionali nazionali – mentre innovazione e soprattutto agricoltura generano parecchie discussioni. Ciò dipende, ovviamente, anche dalla forte vocazione agroalimentare della regione, oltre che dall’alluvione che ha impattato inevitabilmente su quel settore. Il tema del Made in Italy non sembra particolarmente centrale nelle conversazioni, ma, proprio in Emilia-Romagna, si intreccia spesso al settore agroalimentare, per cui sono dati che in molti casi possono sovrapporsi”, conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)