Elezioni Liguria, Schlein e Conte sul palco insieme per Orlando: “Volta buona per cambiare”

(Adnkronos) – "Stavolta in Liguria si cambia e con Andrea Orlando è la volta buona per cambiare". E' quanto ha detto Elly Schleinil al teatro Politeama di Genova, dove è in corso la chiusura della campagna elettorale di Andrea Orlando. "Le cose più belle sono quelle che facciamo insieme, sono felice delle nostre bandiere che sventolano insieme" dice la segretaria Pd. "Ogni forza di questa bella coalizione porta un valore aggiunto. Così abbiamo costruito un progetto di cambiamento concreto che parla dei bisogni delle persone". "Il Movimento 5 Stelle dicono che sia il movimento del no, Bucci si vanta del modello Genova, ma chi lo ha realizzato? Chi ha fatto il decreto legge? Noi, noi del Movimento 5 Stelle. Noi diciamo tanti sì" dice Conte. "Io non sono giustizialista, nessuna gogna mediatica per Toti, Spinelli, però se vuoi fare politica per i cittadini devi farlo con un sano senso civico, concreto, pragmatico, che loro non dimostrano. Forza Andrea, ce la dobbiamo fare". "Noi vogliamo mettere al centro la persona, loro il profitto. Per questo abbiamo messo al centro della nostra proposta una reindustrializzazione sostenibile. Voglio lanciare un grande appello agli imprenditori e alla classe operaia genovese. Facciamo un progetto per fare della Liguria una grande realtà industriale". Lo dice Andrea Orlando alla chiusura della campagna per le regionali in Liguria. "La Regione che dobbiamo governare insieme partirà dai bisogni dei ragazzini che non hanno tutela, dai bambini che non sono stati ascoltati. Ce la possiamo e dobbiamo fare, per noi, per i nostri figli e per la nostra patria. Un termine che ci hanno rubato e che non gli appartiene. Riprendiamocelo, forza, ce la possiamo fare". "Noi dobbiamo vincere perché vogliamo affermare il nostro progetto e vogliamo vincere perché vogliamo impedire il terzo mandato di Toti. Bucci in queste lunghe settimane non è riuscito una volta a prendere le distanze da quella esperienza". Il candidato presidente della Regione Andrea Orlando ha salutato le persone rimaste fuori dal teatro Politeama "Volevo salutarvi tutti e ringraziarvi. Sono commosso e grazie per quello che potrete fare. Questo ci dice veramente che ce la possiamo fare" ha concluso commosso. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)