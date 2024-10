CALTANISSETTA. La UOC di Medicina Legale e la Commissione Medica Locale (CML) di Caltanissetta, precedentemente situate in via Malta, hanno trasferito la loro sede operativa. I servizi sono ora erogati presso i locali di viale Luigi Monaco, 109 – Ex locali RSA. La nuova disposizione dei servizi è la seguente: – Commissione Medica Locale (C.M.L) situata al 1° Piano

U.O.C. Medicina Legale situata al 2° Piano.

Gli orari di apertura e i numeri di contatto restano invariati.