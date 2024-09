SAN CATALDO. Oggi, 29 settembre, ricorre il 18° anniversario della morte di S.E. Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo Monreale. Alle ore 19:00, in Chiesa Madre, S.E. Mons. Antonino Migliore, Vescovo emerito di Coxim in Brasile, presiederà l’Eucaristia in suffragio del defunto Arcivescovo, illustre sancataldese.

Sarà un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare una tra le figure più significative nella storia della Chiesa del Novecento.