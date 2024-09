Salone Nautico, Zoppas (Ice): “Nel 2023 export nautica da diporto segna +16% sul 2022”

(Adnkronos) – “Vorrei porre all’attenzione alcuni dati che fanno capire bene il fenomeno della nautica da diporto. Facciamo un parallelo tra le esportazioni di tutto il Made in Italy nel 2023, pari a 625 mld di euro, uguali a quelle del 2022, e le esportazioni della nautica da diporto, pari a 4 mld di euro nel 2023, in crescita del 16% rispetto al 2022”. Così Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, in occasione della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ‘We are made of sea’. Oltre ad essere un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare, il Salone Nautico è anche una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. “Dal 2019 e al 2022, anni segnati dalla pandemia e dallo scoppio dei conflitti bellici, e dunque caratterizzati da grandissime difficoltà, l'export italiano è cresciuto del 30% – prosegue Zoppas – e la nautica da diporto sportiva è crescita del 74% in questo lasso di tempo. Si tratta quindi di un fenomeno del Made in Italy che sta correndo in modo importante e che sta crescendo soprattutto grazie all'intervento degli imprenditori, che ogni giorno con il loro lavoro di ricerca, sviluppo e innovazione vanno ad intercettare le richieste dei clienti esteri”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)