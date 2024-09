Presentato al Salone dell’Auto di Torino il nuovo Nissan Qashqai

(Adnkronos) – Il nuovo Nissan Qashqai si differenzia per avere più contenuti in termini di design, tecnologie e accessori e il prezzo resta quello della versione precedente. La terza generazione di Nissan Qashqai si rinnova profondamente, a partire dal design esterno ancora più moderno e dinamico, con un nuovo frontale completamente ridisegnato e nuovi gruppi ottici. Nuovi anche gli interni, con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. (Video) Inoltre, sistemi di assistenza alla guida sono ora più reattivi e garantiscono un migliore controllo in ogni situazione e nuovi sistemi di connettività con suite Google integrata che rendono l’esperienza di guida ancora più sicura e pratica. Continua il grande successo anche per le versioni e-POWER con un motore in grado di percorrere più di 1.000 km con un pieno di benzina. Parlando di design esternamente si nota la nuova griglia e i nuovi gruppi ottici le cui luci diurne sono costituite da cinque piccole lenti la cui forma riproduce quella degli elementi della griglia. Mentre nella versione N-Connecta, Qashqai si differenzia anche con dei nuovi cerchi in lega da 18" con taglio a diamante. Internamente una volta seduti si possono notare degli interni impreziositi da inserti in Alcantara e una nuova illuminazione ambientale disponibile a partire dalla versione N-Connecta. Riguardo la tecnologia presente sulla nuova Qashqai troviamo l’Around View Monitor [AVM], molto utile in fase di manovra a bassa velocità, e il sistema AVM che consente di salvare i punti di parcheggio più utilizzati (Parking Spot Location Memory). La vettura è inoltre disponibile con Google Maps e grazie al sistema "Hey Google" è possibile utilizzare una serie di comandi vocali per controllare il sistema di ventilazione del veicolo. Quindi grandi miglioramenti da una parte, e grande attenzione all’accessibilità e alla tecnologia dall’altra. Nissan Qashqai infatti si conferma l’auto più venduta nel canale privato. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)