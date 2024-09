Polizia di Stato. “Una vita da social”, partita la campagna educativa itinerante

Dopo l’ampio consenso delle precedenti edizioni, anche quest’anno, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la sua Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e Cibernetica ha programmato la campagna educativa itinerante “Una vita da social”, volta alla sensibilizzazione dei giovani ed alla prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo del web, articolata in momenti di informazione rivolti agli insegnanti, ai genitori e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Quest’anno la campagna educativa, giunta alla sua XII edizione, ha preso avvio lo scorso 16 settembre nella città di Cagliari e, dopo aver toccato altre città siciliane, raggiungerà Enna giovedì 26 settembre, con la presenza del truck con i colori della Polizia di Stato, allestito con tecnologie di ultima generazione, a bordo del quale avverranno incontri tematici del personale della Polizia Postale e della Questura di Enna con gli studenti e gli altri visitatori.

Il truck, dalle ore 09.00 fino alle successive ore 13.00, sosterà presso la Via Salvatore Mazza di Enna Bassa, proprio di fronte l’ingresso principale dell’Istituto Istruzione Superiore Abramo Lincoln; gli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Enna illustreranno le principali insidie del web come il cyberbullismo, le truffe online e l’adescamento di minore sul web e l’insieme delle precauzioni da prendere per evitarle; altresì, personale della Questura di Enna illustrerà gli elementi caratteristici del c.d. crimine d’odio e l’attività di formazione, tra gli obiettivi principali dell’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) per il contrasto alla suddetta fattispecie di reato.