Una donna a bordo di uno scooter è stata trasportata in ospedale dopo che con lo scooter è finita in un tombino, in via Re Ruggero a Palermo .

A causa dell’acquazzone il tombino si è sollevato e la donna è caduta nella buca provocandosi una ferita al mento. E’ stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Civico. Sono intervenuti gli operai dell’Amap che hanno messo in sicurezza il tombino.