Brutta caduta dalla bicicletta per un bambino di 9 anni a Palermo: gli inquirenti battono la pista di una gara non autorizzata

Un bambino di 9 anni è rimasto ferito in un incidente in via Filippo Pecoraino a Brancaccio a Palermo. La dinamica è ancora poco chiara. Il bimbo gravemente ferito alla testa e al volto è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Di Cristina. La prognosi è riservata.

Secondo le indagini della Polizia municipale il piccolo sarebbe caduto dalla bicicletta. Nella zona dell’incidente nei pressi di una fermata dell’autobus gli agenti della sezione infortunistica non avrebbero trovato nessuna traccia né la bici del bimbo. Anche i genitori non riescono a spiegarsi cosa sia successo. Pare che nessuno abbia assistito alla caduta. Sono in corso indagini per verificare quanto accaduto.

Secondo gli inquirenti il bambino potrebbe essere rimasto vittima di un incidente nel corso di una gara ciclistica tra bambini non autorizzata a Brancaccio. Su questo stanno lavorando gli agenti della polizia municipale di Palermo che indagano su quanto avvenuto in via Filippo Pecoraino a Palermo. La dinamica è apparsa poco chiara. Il bimbo residente nella zona di via Guarnaschelli gravemente ferito alla testa e al volto è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Di Cristina. La prognosi è riservata.