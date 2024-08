Vuelta 2024, la tappa di oggi 28 agosto: percorso, orari e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Continua oggi, mercoledì 28 agosto, la Vuelta a España 2024 con un'undicesima tappa caratterizzata da continui saliscendi. La tappa inizia e finisce a Campus Tecnológico Cortizo di Padrón, saranno 166,5 chilometri con un dislivello totale di 2890 metri: il GPM di terza categoria di Puerto San Xusto (10.2 km al 4.2%), poi la doppia ascesa a Puerto Aguasantas (5.7 km al 6.1%) e infine il terza categoria del Puerto Cruxeiras (2.9 km all’8.9%) che scollinerà a 8 km dall’arrivo. L'orario di partenza ufficiale è previsto per le 13.44, mentre l'arrivo è stimato intorno alle 17.30. Sarà possibile seguire la gara sia in diretta tv (su Eurosport 1) sia in diretta streaming su Discovery Plus, Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)