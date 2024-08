US Open, oggi Sinner contro McDonald: orario e come vederlo in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in campo all'US Open. Il numero 1 del mondo debutta nel programma del primo turno il 27 agosto affrontando lo statunitense Mackenzie McDonald in una giornata che – in diretta tv e streaming – propone in totale 9 italiani in campo tra singolare maschile e femminile.

Sinner sarà impegnato nel secondo incontro sul campo dell'Arthur Ashe Stadium, dove il programma si apre alle 18, ora italiana. E' prevedibile che il 23enne altoatesino scenda in campo dopo le 20 per sfidare McDonald, con cui ha vinto tutti i 3 incontri disputati sinora. Tra il 2021 e il 2023 Sinner si è imposto sul cemento di Washington in finale (2021), sulla terra battuta del Roland Garros al terzo turno 2022 e sul sintetico indoor di Rotterdam nel secondo turno 2023 sempre in 3 set. Il numero 1 del mondo arriva all'appuntamento dopo aver archiviato il caso di doping che lo ha condizionato per mese: le due positività al clostebol registrate in primavera, per una contaminazione, non hanno portato alla squalifica. Sul campo del Louis Armstrong Stadium, nella notte italiana (a partire dall'1), tocca a Jasmine Paolini. L'azzurra, testa di serie numero 5, debutta contro la canadese Bianca Andreescu. Nel match successivo, ecco Lorenzo Sonego: dopo il trionfo a Winstom Salem, un esordio complicato contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 14. Sul campo numero 17, nell'ultimo incontro in programma (attorno alla mezzanotte italiana), Mattia Bellucci affronta il veteranissimo svizzero Stanislas Wawrinka. Prima, nel secondo incontro sul campo numero 10, nel nostro tardo pomeriggio riflettori puntati su Fabio Fognini, opposto al ceco Tomas Machac. Dopo di lui, in campo Matteo Arnaldi contro lo statunitense Zachary Svajda. A cavallo della mezzanotte italiana, sul campo numero 12, l'esordio di Flavio Cobolli contro l'australiano James Duckworth. Sul campo numero 13, invece, il secondo incontro prevede la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'ucraina Kateryna Baindl. Sara Errani apre il programma del campo 15 contro la spagnola Cristina Bucsa. Gli Us Open saranno trasmessi su SuperTennis e Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now.