Si torna a pedalare sulla Vecchia Ferrovia, al via La SpoletoNorcia in Mtb 11

(Adnkronos) – Come ogni anno Spoleto si veste di festa in occasione de La SpoletoNorcia in Mtb, il più grande evento cicloturistico d’Italia che quest’anno nel weekend 30 agosto-1° settembre ospiterà oltre 1.500 partecipanti che pedaleranno sulla Vecchia Ferrovia, da anni convertita con successo in tracciato ciclopedonale grazie al lavoro di cittadini, ciclisti e appassionati di un territorio ineguagliabile. Intorno alla manifestazione cicloturistica di domenica 1° settembre – cinque percorsi aperti a tutti, diversi per difficoltà, incluso un nuovo percorso SN Chrono – è in programma una grande kermesse di tre giorni con eventi, degustazioni e iniziative presso il Village de La SpoletoNorcia nel cuore della città. Venerdì 30 e sabato 31 agosto incontri e talk-show dedicati a cicloturismo, running, sport, alimentazione, salute, sicurezza, sostenibilità, inclusività e workshop per imparare a prendersi cura del proprio fisico e della propria bicicletta, visite guidate (anche domenica) al Museo Archeologico e al Museo della Ferrovia, musica, spettacoli e intrattenimento mentre, per i più piccoli, l’area kid con i ciclogiochi a cura dei maestri Fci-Federazione Ciclistica Italiana e i laboratori acrobatici, che porteranno in piazza anche uno show delle acrobate del gruppo 'Contr_arie'. Già a partire dal pomeriggio di venerdì 30 agosto Piazza Garibaldi si anima con le degustazioni di olio presso lo stand Pietro Coricelli, title sponsor della manifestazione per il terzo anno consecutivo, streetfood, pinsa, birra, il grande mercato contadino di Coldiretti Campagna Amica mentre Aprol Umbria oltre alle degustazioni presenterà le attività della Evoo School. Alle 17.30 inaugurazione ufficiale de La SpoletoNorcia in Mtb 2024 alla presenza di autorità e istituzioni mentre alle 18 la presentazione della SN Trail Run, la corsa podistica di montagna di sabato 31 agosto che, alla sua seconda edizione, è stata inserita tra le gare competitive nel circuito Itra-International Trail Running Association e si avvia a superare la soglia dei 500 iscritti. Tra i tanti ospiti previsti nei vari incontri, nomi amati come il campione di bici su strada Gianni Bugno, l’ex capitano dell’ItalBasket Roberto Brunamonti, la ginnasta Agnese Duranti – orgoglio spoletino – medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, l’ex calciatore e ora allenatore Francesco Colonnese, la maratoneta Franca Fiacconi e nomi celebri in ambito sportivo come Marino Bartoletti, scrittore, autore e conduttore televisivo, e Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica. A parlare di sport e alimentazione saranno, tra gli altri, Massimo Sacchetti (Università Roma Foro Italico), Chiara Coricelli (ceo Pietro Coricelli SpA.), Guido D’Ubaldo (giornalista sportivo e presidente OdG Lazio), Marta Cotarella, dell’omonima Fondazione che promuove stili di vita, studi e cure improntate a un’alimentazione sana ed equilibrata, attraverso progetti e iniziative ad alto impatto sociale. A dare, invece, le migliori ricette per gli sportivi saranno lo chef Jacopo Martellini e, con il consueto brio, Peppone Calabrese di Rai Linea Verde. A far da padrone di casa Luca Ministrini, ideatore de La SpoletoNorcia e presidente dell’omonima associazione, insieme a Ludovica Casellati, direttrice artistica della manifestazione. Nella mattina di sabato 31 – mentre parte la SN Trail Run – anche il ciclotour inclusivo (con Chiara Andidero, nuotatrice Fisdir e campionessa del mondo, e Irene Orazi, campionessa del mondo Special Olympic World Games di atletica) e La camminata non competitiva di 5 km, in collaborazione con Spoleto Cammina, Coldiretti Campagna Amica, la Cooperativa Sociale Il Cerchio, l’Associazione Il sorriso di Teo: due percorsi di turismo accessibile che mostrano l’anima da sempre inclusiva de La SpoletoNorcia in Mtb, che come ogni anno, devolve il ricavato delle iscrizioni al Percorso Family a Il sorriso di Teo mentre il ricavato del trekking non competitivo andrà ad Aglaia, associazione di volontari per l’assistenza palliativa. Domenica 1° settembre tutti sui pedali! Le iscrizioni sono aperte fino alla vigilia della manifestazione per i cinque differenti percorsi che incrociano il tracciato dei vecchi binari, con viadotti di pietra e gallerie elicoidali al buio attraverso le rigogliose montagne solcate dal fiume Nera e punteggiate da incantevoli borghi. Tutte le info, anche per eventuale accomodation, sul sito La SpoletoNorcia in Mtb. La SpoletoNorcia in Mtb non si esaurisce con il weekend di inizio settembre ma è un progetto che abbraccia l’intero anno con percorsi di cicloturismo permanenti, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi per il cicloturista riuniti sotto il marchio SN365 (SpoletoNorcia 365 giorni l’anno). La manifestazione ha il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Spoleto, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Cerreto di Spoleto e Vallo di Nera e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e di Gal Valle Umbra e Sibillini, Coni, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera. Media partner Radio Subasio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)