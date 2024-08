Roma Eco Race, una gara all’insegna della sostenibilità

(Adnkronos) –

Roma Eco Race 2024 si svolgerà il 12 e 13 ottobre sul percorso Roma – Fiuggi. Si tratta della seconda edizione di Roma Eco Race, manifestazione sportiva di regolarità che prevede la partecipazione di vetture alimentate con propulsione e carburanti alternativi. Organizzata da Automobile Club Roma, l’edizione 2024 di Roma Eco Race, prevede la presenza a Roma già venerdì 11 pomeriggio dei partecipanti per le verifiche tecniche. Una gara che si svolgerà in contemporanea con la 2° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, evento dedicato ai giornalisti e ai media del settore automotive. Lungo un percorso di 200 chilometri circa, i veicoli ecologici si sfideranno attraversando l’area dei Castelli Romani e il territorio della Provincia di Frosinone fino ad arrivare a Fiuggi. Una disciplina nata nel 2006 tra Italia, San Marino e Città del Vaticano. La partecipazione è aperta a tutti, dagli operatori del mondo automotive, tecnici e piloti, ma anche privati che amano l’auto e l’ambiente. Requisito fondamentale è che siano a bordo di un mezzo omologato per la circolazione stradale nell’UE alimentato con carburanti e propulsioni alternativi. Ammesse autovetture elettriche (BEV – Battery Electric Vehicles e FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles), ibride elettriche (MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicles, HEV – Full Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles ed EREV – Extended Range Electric Vehicles), GPL (Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL), CNG (Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG), HVO (Biodiesel HVO) e H2 (Internal Combustion Engine Hydrogen). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)