(Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso in casa a Cilavegna, in provincia di Pavia, la scorsa notte. Stando alle prime indagini condotte dai carabinieri, l'uomo, un 54enne di nazionalità italiana, sarebbe deceduto in seguito alle percosse subite. Al momento, i due italiani che condividevano la casa con la vittima sono stati portati in caserma, dove le forze dell'ordine stanno vagliando la loro posizione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)