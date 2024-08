Parigi 2024, Bebe Vio pronta per le Paralimpiadi: il video ironico della valigia senza calzini

(Adnkronos) –

Bebe Vio è pronta per le Paralimpiadi di Parigi 2024 che iniziano proprio oggi, 28 agosto, con la cerimonia d'inaugurazione. In un video ironico mostra l'unboxing della valigia mandatale dalla Nazionale italiana con l'abbigliamento ufficiale: felpe, maglie, accappatoio, asciugamani e… calzini, una marea di calzini. "Questi vanno dritti a mia sorella", ha scherzato la schermitrice che ha delle protesi a entrambe le gambe e quindi non utilizza calzini.

Bebe Vio ha già conquistato quattro medaglie in due edizioni delle Paralimpiadi: un oro al fioretto individuale e un bronzo al fioretto a squadre durante i Giochi di Rio 2016; un oro al fioretto individuale e un argento al fioretto a squadre durante i Giochi di Tokyo 2020. A Parigi competerà il 4 e il 5 settembre nelle stesse due categorie, cercando di replicare i successi delle precedenti edizioni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)