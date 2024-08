Omicidio Sharon Verzeni, cerchio si stringe: immagini telecamere e movimenti bancari, le indagini

(Adnkronos) –

Sembrano vicine a una svolta le indagini sull'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d'Isola a Terno d'Isola nella bergamasca. Le analisi delle telecamere, secondo quanto apprende l'Adnkronos, avrebbero fornito elementi definiti "utili" dagli investigatori. Oggi e domani le attività di ricerca, su disposizione dell'autorità giudiziaria, si concentreranno nelle aree adiacenti e circostanti la scena del crimine, "al fine di individuare e repertare eventuali ulteriori indizi" per fare chiarezza su quanto accaduto. "Nei prossimi giorni, alcune strade del Comune saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto" scrive in un post su Facebook il sindaco di Terno d'Isola, Gianluca Sala. "Le misure temporanee" serviranno per "consentire alle forze dell'ordine di svolgere le operazioni investigative in corso". Gli investigatori continueranno, comunque, anche oggi a sentire i residenti per cercare di individuare ogni dettaglio che potrebbe portare all'identificazione dell'assassino della giovane. L'invito è quindi rivolto ai residenti a cui si chiede piena collaborazione. E proseguono anche le attività di indagine sui conti bancari da cui potrebbe emergere qualcosa. Al vaglio degli investigatori, oltre ai rapporti tra la ragazza e il suo fidanzato, ci sarebbe anche il possibile coinvolgimento della comunità di Scientology. Nei giorni scorsi, il 23 agosto, i carabinieri si sono recati per un sopralluogo nella casa, dove Sharon viveva con il fidanzato Sergio Ruocco. L'abitazione è stata posta sotto sequestro subito dopo l'omicidio. La posizione di Ruocco non è cambiata e le indagini sull'omicidio proseguono a carico di ignoti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)