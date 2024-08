Migranti, multa e 60 giorni fermo per la nave ‘Geo Barents’

(Adnkronos) – Una multa da oltre 3mila e 300 euro e un fermo amministrativo per 60 giorni della nave Ong 'Geo Barents'. A eseguire il provvedimento è stato il personale della Polizia di Stato, insieme agli operatori della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Il natante, battente bandiera norvegese, nella mattinata di oggi era arrivato al porto con a bordo 191 migranti, soccorsi in acque libiche. Il provvedimento è motivato dalle reiterate violazioni delle prescrizioni previste dal cosiddetto decreto Cutro per le mancate comunicazioni agli organismi preposti per la sicurezza in mare, in ordine ai soccorsi effettuati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)