Maltempo, barca a vela si ribalta nel lago Bracciano: un uomo salvato

(Adnkronos) – Una barca a vela si è ribaltata ieri pomeriggio nel lago di Bracciano a Trevignano Romano (Roma) e l'uomo a bordo è stato salvato dai carabinieri in motovedetta che sono intervenuti sul posto. L'uomo è stato colto di sorpresa dall'improvviso temporale che si è abbattuto sulla zona, la sua barca si è capovolta ed è caduto in acqua. Anche grazie alle segnalazioni arrivate al 112, i carabinieri sono accorsi in suo aiuto e sono riusciti a recuperare sia lui sia la barca. Per l'uomo, in buone condizioni di salute, non è stato necessario ricorrere a cure mediche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)