Intelligenza artificiale ad altissima velocità: le novità di Intel

(Adnkronos) – Durante l'evento Hot Chips 2024, Intel ha presentato una serie di nuove tecnologie e applicazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, sottolineando il loro impiego in contesti che spaziano dai data center al cloud, dalla rete all'edge computing e ai PC. Tra le innovazioni discusse, spiccano il chiplet optical compute interconnect (OCI), primo del settore a offrire un'interconnessione ottica per l'elaborazione dei dati AI ad alta velocità, e il system-on-chip (SoC) Intel Xeon 6, il cui lancio è previsto per la prima metà del 2025. Il SoC Intel Xeon 6, nome in codice Granite Rapids-D, è stato progettato per ottimizzare i casi d'uso edge, affrontando sfide come connessioni di rete instabili e limitazioni di spazio e potenza. Grazie a un'architettura scalabile e all'integrazione di accelerazione AI, questo processore promette di migliorare la gestione dei flussi di lavoro IA dall'acquisizione dei dati all'inferenza, contribuendo a potenziare automazione e processi decisionali. Intel ha anche presentato il processore Lunar Lake, progettato per PC client di nuova generazione, caratterizzato da un’efficienza energetica notevolmente migliorata e da prestazioni elevate sia per core che per grafica e AI. Infine, l'acceleratore AI Intel Gaudi 3 è stato illustrato come una soluzione per affrontare le sfide di potenza e scalabilità necessarie per l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale generativa. “In tutti i casi di utilizzo dell’AI, sia consumer sia professionali, Intel fornisce le piattaforme, i sistemi e le tecnologie necessarie per ridefinire ciò che è possibile", ha dichiarato Pere Monclus, chief technology officer, Network and Edge di Intel. "Via via che i carichi di lavoro AI si intensificano, la nostra esperienza ci consente di comprendere al meglio le esigenze dei nostri utenti in modo da guidare l'innovazione, la creatività e i risultati ideali. Sebbene un silicio più performante e una maggiore ampiezza di banda della piattaforma siano essenziali, Intel sa anche che ogni carico di lavoro rappresenta una sfida a sé: un sistema progettato per il data center non può più essere semplicemente riadattato per l'edge. Con una comprovata competenza nell'architettura dei sistemi lungo l'intero continuum dell’elaborazione dei dati, Intel è ben posizionata per essere all’avanguardia dell’innovazione nel campo dell’AI”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)