CASERTA (ITALPRESS) – Frana nella frazione di Talanico a San Felice a Cancello nel Casertano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sono in corso evacuazioni di alcune abitazioni, segnalate due persone disperse, madre settantenne e figlio quarantenne. Le ricerche sono ancora in corso. Al lavoro 10 squadre, tra cui cinofili e droni. La situazione meteo è in miglioramento.

– Foto: da video Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).