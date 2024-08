EICMA 2024 è già un successo

(Adnkronos) –

EICMA compie 110 anni e si appresta a celebrare in grande stile una nuova edizione, la numero 81, dal 5 al 10 novembre prossimi, presso la Fiera Milano-Rho.

Per l'occasione della prossima Esposizione internazionale delle due ruote il claim pubblicitario scelto sarà, “

Eicma. Lasciamo il segno da 110 anni”

che si sviluppa a livello creativo nella scia lasciata dal passaggio di una moto.

“L’obiettivo – ha rimarcato il CEO Paolo Magri di EICMA – è di celebrare la storia, l’evoluzione del brand EICMA e la sua funzione esclusiva per l’industria e la filiera, ma soprattutto un traguardo unico al mondo, che molto probabilmente non ha precedenti tra le manifestazioni fieristiche di ogni natura merceologica”.

Le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 Novembre sono riservate ai professionisti del settore, mentre l'apertura al grande pubblico è prevista da giovedì 7 a domenica 10 novembre.