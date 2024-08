Dybala, Gualtieri: “Sondaggio ironico, ovviamente io mi occupo di ben altro”

(Adnkronos) – “E' stata un’iniziativa dell’ufficio comunicazione, che ha voluto dare un taglio particolare e ironico ad una notizia di grande interesse per gli appassionati di calcio e i tifosi della Roma, mettendola in una chiave di amore per la città. Tra post Instagram e sondaggio WhatsApp hanno raggiunto un vasto pubblico, dimostrando forse di aver centrato l’obiettivo che si erano dati di promuovere i canali di comunicazione di Roma Capitale. Ovviamente io mi occupo di ben altro”. Così uscendo dal Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha riposto all’Adnkronos in merito alle polemiche sul sondaggio lanciato da Roma Capitale sul suo canale Whatsapp ufficiale per chiedere agli oltre 227.000 iscritti qual è la ragione che ha convinto il calciatore Paulo Dybala a rimanere nella Roma, dicendo no all'offerta degli arabi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)