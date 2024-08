Caltanissetta, in funzione il servizio autobotte nei quartieri. L’assessore Aiello: “Soluzioni provvisorie per alleviare i disagi ai cittadini”

E’ partito questa mattina in via Sallemi a Caltanissetta il servizio di autobotti nei quartieri su iniziativa del Comune insieme a Caltaqua. Poche le persone che si sono recate con i propri bidoni, così come erano state invitate a fare dall’amministrazione comunale. In alcune zone di Caltanissetta l’acqua corrente non arriva da due mesi. “Sappiamo che non è questa la soluzione – dice l’assessore Oscar Aiello – ma è un modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini, per alleviare il disagio in attesa di altre soluzioni che a breve renderemo note perché il nostro lavoro di questo mese si concretizzerà in questi giorni. E’ una prova in via sperimentale – aggiunge l’assessore – che continuerà dopodomani a San Francesco. Sul fatto che finora è venuta poca gente posso ipotizzare che è probabile che non lo sapessero oppure che non servisse l’acqua. E’ chiaro che come amministrazione ci rendiamo conto che nel 2024 non è la soluzione che le persone si aspettano ma è un piccolo aiuto che prima non c’era in attesa di altri interventii. Colgo l’occasione per ringraziare le associazioni di volontariato che stanno aiutando le persone a riempire bidoni per alleviare il disagio accompagnandole fino a casa se necessario”. (ANSA).