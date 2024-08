Calcio, i bookie danno Allegri pronto al rientro: l’ex Juve tra Milan e Roma

(Adnkronos) – Neanche 180 minuti di Serie A e già le panchine iniziano a essere calde, alcune addirittura incandescenti, ed ecco che i primi nomi iniziano a circolare. Uno dei più gettonati, ovviamente, è quello di Massimiliano Allegri, il quale, dopo l’addio alla Juventus, aspetta l’occasione buona per rimettersi in gioco. Il tecnico livornese è uno dei più ambiti ma attende un progetto che soddisfi le sue esigenze. Gli esperti Sisal vedono grande incertezza sul futuro dell’ex mister bianconero perché, come detto, sono tante le situazioni che gli si potrebbero prospettare a stretto giro. Sicuramente l’esperienza da Ct di una nazionale, offerta a 4,00, non è da escludere ma Allegri sta vedendo come il suo conterraneo Spalletti stia faticando non poco passando dal lavoro quotidiano a quello di selezionatore. L’Arabia, fallito l’assalto a Dybala e ancora a caccia di Victor Osimhen, potrebbe fare un tentativo, anche in questo caso la quota è 4,00, ma non sappiamo quanto possa attrarre le aspettative di Max. Decisamente diverso il discorso Milan. Il tecnico toscano è diventato grande proprio con i rossoneri, scudetto e Supercoppa italiana nel 2011, e le grandi difficoltà che sta avendo Paulo Fonseca, scelto da Ibrahimovic e quindi molto legato al nuovo dirigente milanista, fanno sì che il suo nome torni caldo a Milanello. L’ipotesi di vestire nuovamente il rossonero a 10 anni di distanza si gioca a 6,00. Ma la situazione panchina non è serena neanche nella Capitale, sponda Roma. Il tremendo avvio di Daniele De Rossi, un solo punto tra Cagliari ed Empoli con la Juventus in arrivo domenica prossima, potrebbero indurre qualche riflessione nella dirigenza giallorossa. Il legame con l’ex capitano romanista è forte ma se non ci dovesse essere una inversione di tendenza immediata nulla è escluso anche in virtù dei grandi investimenti fatti questa estate dalla proprietà. Allegri che sbarca a Trigoria si gioca a 7,50. Più complicate, al momento, le piste Chelsea, dato a 9,00; un cambio con Spalletti, a 12, alla guida dell’Italia, o un approdo in Bundesliga al Bayern Monaco che pagherebbe 12 volte la posta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)