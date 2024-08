Cade da sentiero nel bellunese, morto giovane escursionista

(Adnkronos) – Un giovane escursionista è morto cadendo da un sentiero nel bellunese. Ieri attorno alle 18 la centrale del 118 è stata contatta da un escursionista in forte stato di shock, che segnalava la caduta di un amico, precipitato dal sentiero Tivan, durante il giro dell'anello del Civetta. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, in rientro da una missione, è stato subito dirottato sul punto indicato. L'equipaggio ha individuato in poco tempo l'escursionista, G.A., ventiseienne di Ravenna. Le condizioni del giovane, caduto per 150 metri tra salti di roccia, sono apparse subito molto gravi. Imbarellato, il ragazzo è stato portato a bordo e trasferito al pronto soccorso di Pieve di Cadore, dove è deceduto. L'amico, molto scosso, è stato accompagnato al Rifugio Coldai e poi affidato al soccorso alpino della Val di Zoldo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)