L’allenamento congiunto in programma oggi 22 agosto tra Nissa e Leonfortese in programma alle 17 al Tomaselli è stato annullato. Lo ha reso noto la Nissa Fc.

Pertanto, alla luce dell’annullamento dell’allenamento congiunto odierno, la Nissa continuerà ad allenarsi in vista del match d’esordio stagionale in Coppa Italia di serie D con il turno preliminare in programma domenica 25 agosto contro l’Enna (ore 18). (foto Claudio Vicari)