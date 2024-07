Napoli, terrore in spiaggia: uomini armati sparano tra i bagnanti

(Adnkronos) – Terrore in spiaggia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove killer armati hanno sparato tra i bagnanti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, nessuno è rimasto ferito. La sparatoria è avvenuta all'interno dello stabilimento balneare Lido Azzurro. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili del raid che, solo per puro caso, non ha causato feriti. Secondo una prima ricostruzione, due uomini armati e con casco integrale hanno fatto irruzione in spiaggia e poi esploso alcuni colpi in aria nei pressi del bar del lido. Possibile che si tratti di un agguato di camorra fallito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)