Francesca Deidda, è suo il corpo trovato nel borsone

(Adnkronos) – Non ci sono più dubbi: il corpo ritrovato ieri in un borsone è di Francesca Deidda. La conferma arriva dagli esami del Ris di Cagliari che già nei giorni scorsi avevano rivelato che fossero della donna gli oggetti ritrovati vicino al ponte romano della vecchia Orientale sarda. La comparazione col dna ha dato la conferma che il corpo nel borsone da calcio è quello della 42enne scomparsa a maggio. Il marito Igor Sollai ha sempre negato le sue responsabilità e ora gli inquirenti hanno elementi in più per il prossimo interrogatorio. L'esame del Ris ha dato riscontro immediato sull'identità mentre bisognerà aspettare la prossima settimana per l'autopsia, che rivelerà dettagli su quando e come la donna sia stata ammazzata.