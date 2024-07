Caltanissetta. Vincenzo D’Anna è il nuovo coordinatore comunale di “Noi Moderati”

CALTANISSETTA. Vincenzo D’Anna, avvocato sessantaquattrenne, è il nuovo coordinatore comunale di Noi moderati a Caltanissetta. Subentra a Salvatore Saia che ha dovuto rimettere l’incarico per sopraggiunti impegni professionali che non gli avrebbero consentito di svolgere l’incarico con l’impegno consueto.

“A lui – è stato sottolineato in una Nota – il nostro ringraziamento per l’attività svolta. Con D’Anna e con tutta la comunità locale prosegue il lavoro di radicamento del partito nel territorio e il contributo al buon governo degli enti locali, incoraggiati in tal senso dall’ottimo risultato conseguito alle recenti elezioni Europee che ci hanno dato nuove responsabilità e nuove prospettive di crescita, cosi come confermato a livello nazionale dai nostri leader Maurizio Lupi e Saverio Romano che lavorano per una sintesi politica delle forze centriste.

Noi Moderati a Caltanissetta vanta un gruppo consiliare composto da tre consiglieri (Piscopo, Mazza e Mannella) e due assessori (Olivo e Pasqualino): è una squadra che non potrà che dare grandi risposte e che ha potuto contare sulla disponibilità di Massimiliano Turco che ringrazio nuovamente. A Vincenzo D’Anna ribadisco il pieno sostegno del partito e la massima cooperazione. Massimo Dell’Utri coordinatore regionale di Noi Moderati”.