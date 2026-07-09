Solidarietà a Caltanissetta: nota catena di elettronica dona pc alla Cittadella della carità

Un gesto di grande valore sociale che guarda all’innovazione per potenziare il servizio ai cittadini meno fortunati. Il punto vendita Euronics Gruppo Bruno di Caltanissetta, guidato dal direttore Michele Cucciniello, ha donato un moderno notebook Lenovo e una stampante multifunzione HP alla Cittadella della carità “Beato Giacomo Cusmano”.

L’iniziativa, nata su segnalazione della sesta commissione consiliare del Comune di Caltanissetta, rappresenta un supporto concreto alle attività della struttura di via Acquaviva 7, vero e proprio punto di riferimento per il territorio.

La nuova dotazione tecnologica non sarà solo un supporto amministrativo, ma permetterà un importante salto di qualità nei servizi sanitari offerti dall’ambulatorio. Grazie a questi dispositivi, infatti, sarà possibile introdurre la refertazione digitale degli esami ecografici, mandando definitivamente in pensione i vecchi sistemi manuali. Un’evoluzione necessaria per velocizzare le procedure, migliorare la precisione della diagnostica e facilitare la gestione dei dati dei pazienti.

La Cittadella della carità “Beato Giacomo Cusmano” si conferma un presidio essenziale per Caltanissetta, offrendo un ventaglio di servizi eterogenei che spaziano dall’ambito medico a quello sociale. Tra le attività erogate figurano:

Servizi sanitari: assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, odontoiatria pediatrica e programmi per la cura dell’obesità.

assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, odontoiatria pediatrica e programmi per la cura dell’obesità. Supporto sociale e legale: consulenza legale, psicologica, servizi di CAF e patronato.

consulenza legale, psicologica, servizi di CAF e patronato. Benessere: corsi di ginnastica dolce dedicati alla terza età.

Il direttore Michele Cucciniello e tutto lo staff di Euronics Gruppo Bruno hanno espresso grande soddisfazione per aver contribuito al rafforzamento di questa realtà, dimostrando come la collaborazione tra imprese locali e istituzioni possa tradursi in un beneficio tangibile per tutta la comunità nissena.