Da Santa Caterina Villarmosa al palco di Rai 1 con Riccardo Muti: l’orgoglio per il giovane oboista Pietro Carlotta

SANTA CATERINA VILLARMOSA. Un giovane talento che porta il nome di Santa Caterina Villarmosa sui più prestigiosi palcoscenici della musica italiana. Il sindaco Giuseppe Natale, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, ha espresso le più vive congratulazioni a Pietro Carlotta, protagonista nei giorni scorsi su Rai 1 con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini di Ravenna, diretta dal Maestro Riccardo Muti.

«Ci sono traguardi che appartengono a una persona, ma che finiscono per emozionare un intero paese – dichiara il sindaco Giuseppe Natale –. Pietro rappresenta un motivo di immenso orgoglio per Santa Caterina Villarmosa. Il suo percorso è il frutto di anni di studio, sacrificio e dedizione, ma anche di una straordinaria passione per la musica, trasmessagli dalla madre e coltivata con costanza fin da giovanissimo».



Allievo del Maestro Angelo Palmeri al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e prossimo alla laurea di secondo livello in oboe, Pietro Carlotta ha già conquistato importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Nel corso della sua giovane ma brillante carriera ha collaborato con prestigiose istituzioni musicali, tra cui l’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Giovanile Italiana della Scuola di Musica di Fiesole e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, esibendosi sotto la direzione di grandi maestri come Riccardo Muti, Antonio Pappano, Kent Nagano e Luigi Piovano.

«Per noi caterinesi – continua il sindaco Giuseppe Natale – è motivo di grande soddisfazione vedere un nostro giovane distinguersi in contesti artistici di così alto livello. Pietro dimostra che il talento, quando incontra la passione, lo studio e la determinazione, può davvero raggiungere traguardi straordinari».

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento anche all’Associazione Filarmonica Caterinese “Mimì Di Martino”, dove Pietro è cresciuto musicalmente fin da bambino, sottolineando il prezioso lavoro svolto negli anni nella formazione delle nuove generazioni e nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

«Complimenti, Pietro – conclude il sindaco Giuseppe Natale –. Continua a inseguire i tuoi sogni e a portare in alto il nome della nostra comunità. Santa Caterina Villarmosa è fiera di te, sarà sempre al tuo fianco e continuerà a fare il tifo per te».



Per chi non avesse seguito il concerto trasmesso su Rai 1, l’esibizione è disponibile su RaiPlay per alcuni giorni e sarà riproposta il 13 agosto alle ore 21.20 su Rai 5, per poi tornare nuovamente disponibile sulla piattaforma.