Biden negativo al covid: “Non ha più sintomi”

(Adnkronos) – Il presidente Joe Biden "non ha più sintomi, il test rapido del Covid è negativo, continuerà ad essere monitorato per eventuali ricomparse". E' quanto scrive il medico personale di Joe Biden, Kevin O'Connor, nel nuovo bollettino medico diffuso dalla Casa Bianca, aggiungendo che "durante la sua infezione il presidente non ha mai avuto la febbre e i suoi segni vitali sono rimasti normali". Biden è rientrato oggi alla Casa Bianca, due giorni dopo l'annuncio del ritiro dalla corsa e cinque giorni dopo essere risultato positivo al Covid, ha reso noto la Casa Bianca nell'agenda del presidente. Domani Biden parlerà alla nazione per spiegare la sua decisione di ritirarsi dalla corsa presidenziale, riporta Nbcnew citando una fonte informata che precisa che si tratterà di un discorso in prime time dalla Casa Bianca. Secondo quanto riferito da una fonte dell'amministrazione americana, il presidente Uda dovrebbe ricevere giovedì il premier israeliano Benjamin Netanyahu, arrivato a Washington nelle scorse ore. Biden inoltre incontrerà alla Casa Bianca in settimana i familiari degli ostaggi americani trattenuti nella Striscia di Gazacome riferito da un funzionario Usa sottolineando che si tratta del secondo incontro che il presidente Usa ha con i parenti degli ostaggi americani da quando sono stati rapiti durante l'attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)