(Adnkronos) –

Matteo Berrettini batte Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo di Gstaad in due set e vola in semifinale. L'iltanao 28enne ha vinto 7-6 7-6. In semifinale Berrettini giocherà contro il greco Stefanos Tsitsipas, n. 12 del mondo, che ha battuto in precedenza Fabio Fognini 6-4 6-3. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)