Mazda avvia la prevendita della CX-80, suv ‘doppiamente’ ibrido

Doppia versione ibrida (plug-in a benzina con quattro cilindri da 327 CV e mild hybrid 48v sei cilindri diesel da 249 CV) per la Mazda CX-80, un Suv che conferma non solo la 'crescita' della gamma del brand – già testimoniata dalla CX-60 – ma anche la volontà di offrire al meglio tecnologia e maestria artigianale tipicamente giapponese. In vista dell'arrivo in concessionaria – previsto per l'autunno – Mazda Italia ha annunciato i prezzi, avviato la prevendita e fino al 30 settembre prossimo ha elaborato un Welcome Pack, che comprende: un vantaggio cliente fino a 5.000 euro in caso di permuta/rottamazione, un Kit accessori e la possibilità di finanziamento Mazda Advantage con tasso agevolato del 5,99% e rata di 488 euro, mentre per il cliente noleggio, è stata studiata un'apposita iniziativa mediante il prodotto captive Mazda Rent che prevede il pagamento di un canone mensile da 599 euro + IVA. Per la nuova CX-80 – che in entrambe le motorizzazioni è offerta associata alla trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD – sono previsti cinque allestimenti: da Exclusive Line (già estremamente ricco e personalizzabile) a Homura, Homura Plus, Takumi per finire con il Takumi Plus che offre di serie Convenience Pack e tetto panoramico. Peraltro sebbene nasca nella configurazione 7 posti, la CX-80 può essere dotata anche della configurazione 6 posti con corridoio centrale tra le poltrone della seconda fila sulle versioni Homura e Homura Plus oppure, nella sola versione Takumi Plus, in configurazione 6 posti con consolle centrale. Il prezzo di listino della CX-80 parte da 61.235 euro per la versione Exclusive Line con motore 2.5 e-Skyactiv G Plug-in da 327 CV fino ad arrivare a 72.485 euro per la versione Takumi Plus con motorizzazione 3.3 e-Skyactiv D da 249 CV.