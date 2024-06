In Sicilia, nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali l’affluenza è stata del 49,99%. Sono stati chiamati al voto 462.281 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si vota, l’affluenza è stata del 55,90%, lo 0,63% in meno rispetto alle precedenti comunali.

Questi i dati del primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, per le Comunali a Caltanissetta: Walter Tesauro 37-41%, Annalisa Petitto 30-34%, Roberto Gambino 21-25%, Angelo Failla 3-5%.