In Sicilia, alle 23 di ieri, nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali l’affluenza è stata del 21,37%. Sono chiamati al voto 463.205 elettori.

L’affluenza più bassa si registra a Santa Elisabetta (Agrigento) col 12,55% la più alta a Longi (Messina) col 34,49%. A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si vota, l’affluenza è stata del 21,33% contro il 15% delle elezioni precedenti. In Sicilia per le europee, alle 23 di ieri, si registra un’affluenza del 10,76%