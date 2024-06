(Adnkronos) –

Gianna Nannini compie 70 anni "ma l'età è facoltativa", come lei stessa canta nel suo ultimo brano '1983'. Nata il 14 giugno 1954, la leggendaria rockstar senese festeggia cifra tonda in un anno particolarmente intenso e prolifico per la sua carriera. Con un nuovo disco di inediti, la riedizione del libro sulla sua vita e un film per Netflix intitolato 'Sei nell'anima' che racconta i suoi primi 29 anni, il 2024 è un anno che celebra e spiega il fenomeno Nannini. Nata a Siena, nella contrada dell’Oca, Gianna Nannini inizia la sua carriera musicale con il trasferimento a Milano dove il suo talento viene scoperto da Mike Bongiorno e Mara Maionchi. Ma è il 1983 l'anno della rinascita, un tema centrale sia nel nuovo album che nel film 'Sei nell'anima'. Il brano '1983' del suo nuovo album che accompagna i titoli di coda del film, contiene una riflessione profonda sulla vita e sul tempo: "La morale della storia è che c'è sempre alternativa / La morte è obbligatoria, ma l'età è facoltativa". Il film 'Sei nell'anima', prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia Th Torrini, ripercorre un anno cruciale nella vita della Nannini, quando, nonostante avesse già raggiunto il successo con il singolo 'America' e l'album 'California', ebbe un crollo psicologico, probabilmente sotto la pressione della richiesta di sfornare nuove hit entro i tempi stretti richiesti dalla discografia. Questa pressione portò a un crollo con allucinazioni e attacchi di panico, rischiando il ricovero in una struttura psichiatrica. Fu grazie alla vicinanza della famiglia e del suo primo grande amore femminile, Carla, che l'artista riuscì a ricostruire la sua vita. Dal tracollo del 1983, Gianna Nannini si rialzò con una forza straordinaria, dando inizio alla stagione più prolifica della sua carriera. Da quel momento, le hit arrivarono una dopo l'altra, consolidando il suo status di rocker italiana più apprezzata, anche a livello internazionale. Brani e album come 'Fotoromanza', 'Profumo', 'Bello e impossibile', 'I Maschi', 'Meravigliosa creatura' e 'Sei nell'anima' sono diventati intramontabili. "La hit è un miracolo, una magia che non arriva a comando," sottolinea oggi Gianna, riflettendo sulla sua straordinaria carriera. Oltre al nuovo album, la riedizione del suo libro autobiografico 'Sei Nell’Anima – Cazzi Miei', offre uno sguardo più approfondito sulla sua vita e carriera, raccontando non solo i momenti di gloria ma anche le difficoltà e le sfide personali che ha dovuto affrontare. A 70 anni, Gianna Nannini continua a ispirare generazioni di fan con la sua musica e la sua storia, dimostrando che l'età è davvero solo un numero quando si ha la passione e la determinazione per continuare a sognare e creare. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)