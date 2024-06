Ducati, Marquez compagno di Bagnaia dal 2025

(Adnkronos) – Ducati ha scelto Marc Marquez come compagno di squadra di Francesco 'Pecco' Bagnaia a partire dalla MotoGp 2025 con un contratto biennale. Lo riporta Sky Sport, secondo cui la scuderia di Borgo Panigale ha preferito l'otto volte campione del mondo all'attuale leader iridato Jorge Martin. Dopo il Gp d'Italia del Mugello ci sono stati degli incontri con la Ducati che ha provato a tenere sia Marquez che Martin. Entrambi i piloti, però, hanno espresso la volontà unica e sola di andare nel team ufficiale. Non potendoli accontentare entrambi Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna avrebbero scelto l'8 volte iridato. Marquez prenderà quindi il posto di Enea Bastianini attuale compagno di Bagnaia che potrebbe accasarsi all'Aprilia o in Ktm. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)